03:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Пропавшего в августе в Приморье мужчину нашли замурованным в бочке
Следственный комитет взялся за расследование громкого уголовного дела.
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Жуткая находка в Кировском районе Приморского края стала поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
Еще в августе 2023 года в Приморье бесследно исчез 48-летний мужчина. До недавнего времени о его местонахождении ничего не было известно. В итоге по факту пропажи следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.
В поле зрения правоохранителей попал 52-летний приятель пропавшего. Мужчина, кстати, ранее уже был судим. Как оказалось, подозрения были не случайными. Подозреваемый рассказал свою версию произошедшего.
В августе двое мужчин устроили на Школьной в селе Антоновка настоящее застолье. В ходе распития алкоголя между ними возникла ссора. Один из товарищей взялся за нож и нанес своему оппоненту удар по телу. Судя по всему, травмы были не совместимы с жизнью.
«После этого он спрятал тело в бочке и скрылся. После проверки показаний следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили тело мужчины», — уточнили в СКР.
Сейчас по уголовному делу назначены экспертизы — в бочке погибший пролежал около четырех месяцев. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.