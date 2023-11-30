03:26 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске накажут главного инженера за пожар на вокзале
Огонь тушили более трёх часов, в том числе с использованием пожарного поезда.
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В Хабаровске накажут главного инженера из-за пожара на железнодорожной станции. Соответствующие меры приняла Хабаровская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе окружного отделения ведомства.
Напомним, пожар произошёл вечером 2 ноября на станции Хабаровск-1. Загорелся пост электрической централизации, после чего пламя перекинулось на административное здание. Огонь тушили более трёх часов, в том числе с использованием пожарного поезда. Из-за ЧП задержались с отправкой или не смогли прибыть несколько пассажирских и грузовых поездов.
Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства. По её итогам было выявлено несколько нарушений.
«Установлено, что на первом этаже здания не были предусмотрены средства индивидуальной защиты органов дыхания, ручной пожарный извещатель и средства пожаротушения, а также отсутствовали на схемах и планах эвакуации. Некоторые элементы системы пожарной сигнализации были неисправны», — перечислили в надзорном ведомстве.
Начальнику Хабаровской дистанции гражданских сооружений прокурор внёс представление, все нарушения уже устранены. Кроме того, против главного инженера местного подразделения РЖД возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении правил противопожарном режиме, которое сейчас находится на рассмотрении.