Двух детей госпитализировали после нападения собаки в ВКО

О случившемся рассказала тетя пострадавших мальчиков. По словам женщины, в селе Белоусовка Восточно-Казахстанской области соседская собака напала на детей. Жительница региона отмечает, что пострадали дети с разницей в четыре дня от одной собаки, передает YK-news.
Первый случай произошел 21 ноября, при этом ребенок не сразу признался, что его покусала собака. Мальчик сказал, что упал на стекло и поранился. Второй ребенок пострадал 25 ноября, его раны оказались серьезней и мальчика экстренно прооперировали.
Мальчики до сих пор находятся под наблюдением врачей на стационарном лечении.
Родные отмечают, что дети и раньше играли с соседской собакой, поэтому не боялись животное и погладить решили ее без опасений.
«Нам сказали, что заявление писать бесполезно: дети сами зашли в чужой дом, хотели погладить собаку, сами виноваты… Дети на всю жизнь остались со шрамами, причем на лице. Мы не просим кого-то наказать, просто хотим, чтобы подобная ситуация ни с кем больше не повторилась», — тетя пострадавших детей.
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что оснований для досудебного расследования в случившемся нет.