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08:13 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Двух детей госпитализировали после нападения собаки в ВКО

Двух мальчиков покусала соседская собака в селе Белоусовка, после чего детям понадобилась медицинская помощь. Одного из пострадавших экстренно прооперировали, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О случившемся рассказала тетя пострадавших мальчиков. По словам женщины, в селе Белоусовка Восточно-Казахстанской области соседская собака напала на детей. Жительница региона отмечает, что пострадали дети с разницей в четыре дня от одной собаки, передает YK-news.

Первый случай произошел 21 ноября, при этом ребенок не сразу признался, что его покусала собака. Мальчик сказал, что упал на стекло и поранился. Второй ребенок пострадал 25 ноября, его раны оказались серьезней и мальчика экстренно прооперировали.

«Один ребенок — в отделении нейрохирургии, он чувствует себя хорошо. Второй 25 ноября госпитализирован в отделение микрохирургии глаза с множественными укушенными ранами лица, в том числе век, волосистой части головы. Пациента прооперировали в экстренном порядке».

Пресс-служба облздрава ВКО

Мальчики до сих пор находятся под наблюдением врачей на стационарном лечении.

Родные отмечают, что дети и раньше играли с соседской собакой, поэтому не боялись животное и погладить решили ее без опасений.

«Нам сказали, что заявление писать бесполезно: дети сами зашли в чужой дом, хотели погладить собаку, сами виноваты… Дети на всю жизнь остались со шрамами, причем на лице. Мы не просим кого-то наказать, просто хотим, чтобы подобная ситуация ни с кем больше не повторилась», — тетя пострадавших детей.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что оснований для досудебного расследования в случившемся нет.

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