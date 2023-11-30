06:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Уссурийске в горящей квартире многоквартирного дома погибла женщина
Следователи и дознаватели МЧС выясняют причину пожара.
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Минувшей ночью в Уссурийске произошел пожар, в котором погибла женщина. Возгорание случилось в одноэтажно многоквартирном доме, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Тревожный звонок о пожаре в доме на улице Юбилейная поступил в 21:09. Когда сотрудники МЧС прибыли к горящему зданию, горела одна из квартир, а пламя уже перешло на крышу помещения.
Внутри полыхающей квартиры во время тушения пожарные нашли тело погибшей женщины, личность которой устанавливается. Пламя повредило около 50 квадратных метров площади. Причина возгорания пока неизвестна, ее установят дознаватели МЧС и сотрудники приморского следственного комитета.
Тушили пламя 15 человек с помощью четырех единиц пожарной техники.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о двух других пожарах, которые унесли жизни людей.