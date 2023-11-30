Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Место и дата похорон политика пока не называются. Информацию о смерти бывшего главы Госдепа также подтвердили газете The Washington Post (WP) в консалтинговой компании Kissinger Associates, основанной Генри Киссинджером.
Господин Киссинджер занимал должности госсекретаря США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Генри Киссинджер — один из авторов американской доктрины «гибкого реагирования», выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над ядерными вооружениями.
Во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972, в 2002 году США вышли из договора). Внес значительный вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.