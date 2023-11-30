Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе маневренной обороны заняли опорный пункт противника», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны сообщили, что передовая группа российских военнослужащих на бронеавтомобиле, совершив марш в освобожденный район, заняла позиции, подготовив рубеж обороны.
«За последнее время было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач», — рассказал журналистам начальник штаба батальона с позывным «Янтарь».
Уточняется, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска. Они несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях, отражая вылазки украинских военнослужащих.