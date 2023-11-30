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05:34 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярском крае коронавирусом заболело 1 373 человека

По данным регионального управления Роспотребнадзора, растет число заболевших гриппом и ОРВИ, но эпидемиологический порог пока не превышен.

Источник: РИА "Новости"

В некоторых территориях — таких, как Рыбинский, Манский, Балахтинский районы, Дивногорск, уровень заболеваемости выше средних значений по краю. На сегодня в Красноярском крае от гриппа вакцинировались 48,9% жителей.

Никуда не исчез и коронавирус, он выявлен у 1 373 жителей региона. Подавляющее большинство из них — 72,3% жители Красноярска. За последнюю неделю увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах РФ. Врачи советуют обязательно носить маски в общественных местах с большим количеством людей. Особенно это важно для пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания.

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