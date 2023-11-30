08:00 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство родного брата
39-летний житель Новосибирска проведет ближайшие 9 лет в колонии строгого режима за то, что зарезал родного младшего брата.
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Такой приговор вынес Советский районный суд областной столицы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Согласно материалам дела, убийство произошло 19 сентября. Мужчины вместе выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и старший брат несколько раз ударил ножом младшего в жизненно-важные органы и левую руку. От полученных ран пострадавший скончался на месте происшествия.
Советский районный суд признал сибиряка виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирец, зарезавший жену на парковке, проведет в колонии 6 лет.