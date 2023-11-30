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08:14 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы

Как минимум 13 человек отравились угарным газом и погибли при пожаре в хостеле в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Источник: yakutia.info

В одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Место размещения находилось на первом этаже и в подвале трёхэтажного жилого дома.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут.

По предварительным подсчётам, в хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:22. В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно, погибли от отравления угарным газом», — сообщили в ДЧС.

Также сообщается, что общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров. Причины пожара и гибели устанавливаются.

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