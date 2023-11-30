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08:49 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянина подозревают в серии краж ноутбуков из магазинов в Черемхово

С сообщением об исчезновении товара в дежурную часть обратилась директор сети магазинов.

Источник: ГУ МВД

Мужчину, подозреваемого в краже ноутбуков, задержали в Иркутской области. На протяжении нескольких дней он выносил технику из магазинов в Черемхово, посещая их под видом покупателя. С сообщением об исчезновении товара в дежурную часть обратилась директор сети магазинов.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, злоумышленник похищал ноутбуки в дневное время, и для того, чтобы замести следы, сдвигал оставшиеся товары на прилавке. Всего он успел вынести из магазинов три ноутбука на сумму боле 100 тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого.

Предполагаемый похититель оказался 39-летним ранее судимым иркутянином. Как он рассказал полицейским, похищенную технику он продал неизвестному за 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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