08:49 (мск), источник: АиФ Иркутск
Иркутянина подозревают в серии краж ноутбуков из магазинов в Черемхово
С сообщением об исчезновении товара в дежурную часть обратилась директор сети магазинов.
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Мужчину, подозреваемого в краже ноутбуков, задержали в Иркутской области. На протяжении нескольких дней он выносил технику из магазинов в Черемхово, посещая их под видом покупателя. С сообщением об исчезновении товара в дежурную часть обратилась директор сети магазинов.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, злоумышленник похищал ноутбуки в дневное время, и для того, чтобы замести следы, сдвигал оставшиеся товары на прилавке. Всего он успел вынести из магазинов три ноутбука на сумму боле 100 тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого.
Предполагаемый похититель оказался 39-летним ранее судимым иркутянином. Как он рассказал полицейским, похищенную технику он продал неизвестному за 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.