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09:41 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Полицейские накрыли банду, инсценировавшую 12 аварий в Воронеже

Участники банды на протяжении двух лет занимались организацией «автоподстав», используя для этих целей исключительно дорогие машины.

Источник: СКРИНШОТ ВИДЕО / МВД РОССИИ

В областном центре задержали банду из 11 человек по подозрению в инсценировке 12 дорожно-транспортных происшествий. Информацию об этом сообщили в управлении МВД России.

Известно, что участники банды на протяжении двух лет занимались организацией «автоподстав», используя для этих целей исключительно дорогие машины. Затем злоумышленники требовали компенсацию у страховых компаний.

В итоге им удалось «заработать» более 5 миллионов рублей.

Автоподставщиками оказались жители Воронежской и Липецкой областей. Во время обысков у них изъяли шесть авто, деньги и документы.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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