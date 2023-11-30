09:41 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Полицейские накрыли банду, инсценировавшую 12 аварий в Воронеже
Участники банды на протяжении двух лет занимались организацией «автоподстав», используя для этих целей исключительно дорогие машины.
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В областном центре задержали банду из 11 человек по подозрению в инсценировке 12 дорожно-транспортных происшествий. Информацию об этом сообщили в управлении МВД России.
Известно, что участники банды на протяжении двух лет занимались организацией «автоподстав», используя для этих целей исключительно дорогие машины. Затем злоумышленники требовали компенсацию у страховых компаний.
В итоге им удалось «заработать» более 5 миллионов рублей.
Автоподставщиками оказались жители Воронежской и Липецкой областей. Во время обысков у них изъяли шесть авто, деньги и документы.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.