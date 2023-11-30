08:22 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Под Хабаровском Nissan жёстко врезался в бензовоз, водитель в больнице
Владелец иномарки не уследил за дорогой и выехал на встречку.
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Под Хабаровском столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и бензовоз. Водитель легковушки госпитализирован, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Хабаровскому району.
Авария произошла сегодня, 30 ноября, в 8:15 на федеральной автодороге А-370 «Уссури». 68-летний водитель Nissan Tiida двигался в сторону краевой столицы и на 7-м километре трассы потерял контроль над движением. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в бензовоз.
В результате ДТП водитель Nissan Tiida получил травмы. Его доставили в больницу для осмотра и оказания медпомощи.
На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия выясняются.