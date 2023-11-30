Главное
Спецоперация на Украине
08:22 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Под Хабаровском Nissan жёстко врезался в бензовоз, водитель в больнице

Владелец иномарки не уследил за дорогой и выехал на встречку.

Источник: Соцсети

Под Хабаровском столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и бензовоз. Водитель легковушки госпитализирован, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Хабаровскому району.

Авария произошла сегодня, 30 ноября, в 8:15 на федеральной автодороге А-370 «Уссури». 68-летний водитель Nissan Tiida двигался в сторону краевой столицы и на 7-м километре трассы потерял контроль над движением. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в бензовоз.

В результате ДТП водитель Nissan Tiida получил травмы. Его доставили в больницу для осмотра и оказания медпомощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия выясняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Вот уродина». Звезда «Голоса» Наргиз решила сделать тату с Бандерой
Флаг Бурятии над Киевом. Ветер любопытно порвал главный стяг Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта