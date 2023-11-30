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07:59 (мск), источник: АиФ Омск

Бастрыкин запросил доклад об инциденте в омской пиццерии

ЧП произошло в выходные, однако стало известно о нём только накануне.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал информацию об инциденте в одном из омских кафе, где посетители устроили настоящую бойню из-за отказа персонала продавать им алкоголь.

Как сообщается в ТГ-канале Следкома, председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Омской области представить ему доклад по ситуации.

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