07:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В зоне СВО погиб младший сержант Михаил Дмитриев из Бердска
Он погиб 5 ноября 2023 года.
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В четверг, 30 ноября, в Бердске простятся со стрелком мотострелкового батальона, младшим сержантом Михаилом Дмитриевым, который погиб 5 ноября 2023 года при выполнении боевого задания в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации города.
Михаил родился 16 марта 1984 года в рабочем поселке Линево Новосибирской области. Окончил школу № 2 в Бердске и профессиональное училище № 47, получил специальность — «радиомеханик». Также любил спорт и увлекался боксом.
«Призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года Михаил Александрович погиб при исполнении воинского долга. Посмертно награжден орденом Мужества», — говорится в сообщении.
Церемония прощания с Михаилом Дмитриевым проходит 30 ноября 2023 года с 11:00 до 12:00 по улице Солнечная, 11А/1 (мемориальная компания «Ветеран»).