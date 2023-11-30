10:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава СК России заинтересовался дракой между водителем автобуса № 37 и пассажиром
Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту драки пассажира и водителя самарского автобуса.
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История с дракой водителя самарского автобуса № 37 и пассажира, произошедшей 28 ноября, получила продолжение. Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.
— Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину представить доклад по ситуации, — сообщает информационный центр СК России.
Следственными органами СК по Самарской области инициировано ходатайство перед прокурором об изъятии материала проверки по данному факту в свое производство.
Как писала ранее «КП-Самара», все произошло в автобусе № 37. У водителя общественного транспорта возник конфликт с одним из пассажиров. В результате мужчины вышли на улицу и подрались.