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09:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Следком проверяет воспитателя после жалоб на побои в красноярском детском саду

В Красноярске родители заявили о применении силы к малышам в яслях.

Источник: Комсомольская правда

Следком начал проверку в одном из муниципальных детских садов Красноярска после жалоб родителей воспитанников ясельной группы. Они сообщили, что воспитательница, якобы, бьет маленьких детей.

Сейчас следователи выясняют, как педагог выполняла свои обязанности и обращалась с малышами. В частности, применяла ли она к дошкольникам физическую силу.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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