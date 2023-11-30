09:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Следком проверяет воспитателя после жалоб на побои в красноярском детском саду
В Красноярске родители заявили о применении силы к малышам в яслях.
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Следком начал проверку в одном из муниципальных детских садов Красноярска после жалоб родителей воспитанников ясельной группы. Они сообщили, что воспитательница, якобы, бьет маленьких детей.
Сейчас следователи выясняют, как педагог выполняла свои обязанности и обращалась с малышами. В частности, применяла ли она к дошкольникам физическую силу.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.