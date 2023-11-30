09:31 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб россиянин
АЛМА-АТА, 30 ноя — РИА Новости. Гражданин России погиб в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, заявил аким (мэр) города Ерболат Досаев.
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Утром в четверг городской департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил о пожаре в жилом доме, подвал и первый этаж которого переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек. Пожар потушен.
По словам Досаева, пока подтвердились данные об 11 погибших казахстанцах и 2 иностранцах — это граждане Узбекистана и Российской Федерации (Республика Саха — Якутия).
Ранее в акимате сообщили, что постояльцами хостела были граждане Пакистана и других стран.