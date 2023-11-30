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09:34 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Пожар в хостеле Алматы: открыта горячая линия

В связи с пожаром в хостеле ДЧС Алматы запустил горячую линию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
«Горячая линия работает по номерам: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84», — говорится в сообщении.

Пожар в Almaty Hostel произошел около 5:33 30 ноября, площадь возгорания составила 30 м². В результате пожара погибли 13 человек. Среди жертв, по предварительным сведениям, есть иностранные граждане. В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших при пожаре.

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