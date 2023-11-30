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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске третьи сутки ищут школьницу, которая ушла к подруге и исчезла

В Красноярске пропала 15-летняя девушка.

Источник: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске третьи сутки не могут найти 15-летнюю школьницу. Еще 28 ноября она пришла к матери на работу и отпросилась переночевать у подруги. В последний раз ее видели около 18 часов. Утром девушка не отвечала на звонки, а затем ее матери позвонил классный руководитель школьницы и сообщил, что та не была на уроках.

После этого мать начала поиски и выяснила, что к подруге дочь не заходила и не оставалась у нее. Поняв, что самостоятельно найти ребенка она не сможет, женщина обратилась за помощью к полицейским. Это произошло спустя сутки после ухода ребенка. За несвоевременное обращение в полицию женщина привлечена к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». До этого семья в поле зрения полиции не попадала.

Сейчас подростка ищут полицейские и волонтеры. Известно, что раньше он из дома не уходил.

Рост девушки 160 см, у нее карие глаза и темно-русые волосы с белыми прядями.

На момент исчезновения она была в черной укороченной куртке с капюшоном, серо-белых клетчатых штанах и бело-розовых кроссовках.

Всех, кто видел школьницу и знает, где она находится, просят позвонить в полицию по телефонам: 262−11−77 или 02.

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