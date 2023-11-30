08:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Микроавтобус сбил школьницу на «зебре» на объездной Ново-Ленино в Иркутске
Момент аварии попал на камеру регистратора автомобиля.
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Школьница попала под колеса микроавтобуса на пешеходном переходе на объездной Ново-Ленино в Иркутске сегодня утром, 30 ноября. Подростка увезли в медучреждение. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.
Предварительно, около 7.30 на объездной трассе школьница переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент несколько машин остановилось, чтобы пропустить девочку, однако 47-летний водитель междугороднего микроавтобуса «Иркутск-Свирск» сбил подростка.
«Я сам в шоке. Не могу объяснить, что случилось», — сказал водитель микроавтобуса полицейским после аварии.
Сейчас мужчину задержали инспекторы ДПС. Ребенка госпитализировали. Ход и результаты расследования происшествия находятся на контроле прокуратуры.