10:46 (мск), источник: Реальное время
Прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень
Приволжская транспортная прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень.
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Приволжская транспортная прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень. Напомним, рейс из Казани в Тюмень (№UT 210) должен был вылететь 29 ноября в 20.15.
По предварительным данным, вылет отложили до 01.40 сегодняшнего дня из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.
UPD от 08.35. Самолет вылетел в Тюмень в 02 часа 38 минут 30 ноября.
На авиарейс в Тюмень зарегистрировано 60 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, авиакомпания предоставила услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В аэропорт выезжал помощник Татарского транспортного прокурора.
Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, в случае нарушения законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру телефона
Жалобы и обращения от пассажиров не поступали (UPD от 08:35).
В начале октября Рейс №А 4568 Набережные Челны — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержали на 6 часов. Вылет отложили с 12.25 до 18.20 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета.