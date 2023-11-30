Главное
Спецоперация на Украине
10:46 (мск), источник: Реальное время

Прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень

Приволжская транспортная прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень.

Источник: Реальное время

Приволжская транспортная прокуратура заинтересовалась 5-часовой задержкой рейса из Казани в Тюмень. Напомним, рейс из Казани в Тюмень (№UT 210) должен был вылететь 29 ноября в 20.15.

По предварительным данным, вылет отложили до 01.40 сегодняшнего дня из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.

UPD от 08.35. Самолет вылетел в Тюмень в 02 часа 38 минут 30 ноября.

На авиарейс в Тюмень зарегистрировано 60 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, авиакомпания предоставила услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выезжал помощник Татарского транспортного прокурора.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, в случае нарушения законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по номеру телефона +7 (910) 796−59−45.

Жалобы и обращения от пассажиров не поступали (UPD от 08:35).

В начале октября Рейс №А 4568 Набережные Челны — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержали на 6 часов. Вылет отложили с 12.25 до 18.20 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В РТ безопасность противопоставили неприкосновенности жилища
Реальное утро / 30 ноября
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура