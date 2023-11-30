09:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Медики рассказали, как спасали жизнь пострадавшей в метро Екатеринбурга
39-летняя женщина упала под поезд на станции метро на проспекте Космонавтов 18 сентября.
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Свердловские врачи спасли жизнь 39-летней жительнице Екатеринбурга, которая в сентябре этого года упала на рельсы в метро на станции «Проспект Космонавтов». Елена потеряла равновесие и рухнула на рельсы перед подъезжающим к платформе поездом. Пострадавшую с множественными травмами доставили в больницу № 36 Екатеринбурга в критическом состоянии.
У свердловчанки диагностировали тяжелейшие травмы, включая открытый вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние, множественные переломы ребер с повреждением легких, а также шоковое состояние, рассказали в Минздраве Свердловской области.
Оказалось, что женщина находится на третьем месяце беременности.
«К сожалению, для беременности повреждения оказались фатальными, но мы сохранили женщине жизнь и дали ей шанс восстановиться», — рассказал врач-хирург больницы № 36 Иван Ульянов.
Врачам также удалось сохранить ногу пациентке, выполнить операцию на позвоночнике, а также трепанацию черепа с удалением вдавленного фрагмента свода черепа. В общей сложности свердловчанка перенесла четыре операции.
«Я никогда не забуду этих людей и то, что они сделали для меня и моей семьи. Я могу быть рядом с родными, со своим сыном, видеть, как он растет, — прокомментировала Елена. — Благодарю каждого, кто лечил и выхаживал меня».
Сейчас екатеринбурженка проходит восстановительное лечение, она уже делает первые самостоятельные шаги.