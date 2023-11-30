10:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске арестовали подозреваемых в похищении 26-летней девушки
В Красноярске похищенная девушка спаслась от сутенеров с помощью забытого мобильного телефона.
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В Красноярске подозреваемым в похищении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает региональный Следственный комитет.
По версии следствия, вечером 10 ноября мужчина выследил в Зеленогорске 26-летнюю знакомую. Ранее она уже занималась проституцией, но в какой-то момент решила выйти из «дела». Подозреваемый был против: угрожая пистолетом, он насильно посадил жертву в свою машину и привез ее в Красноярск.
28-летний мужчина пытался заставить молодую зеленогорку вернуться в «бизнес». Девушку привели в арендованное жилье на Молокова, где ее избила знакомая похитителя. После этого он отвез жертву к себе домой, а затем запер квартиру.
25 ноября узница случайно нашла мобильный телефон, который один из похитителей оставил в квартире, и позвонила на единый номер вызова служб экстренного реагирования.
— В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям подозреваемых на предмет вовлечения женщин в занятие проституцией и организации занятия проституцией, — добавили следователи.
Если вы пострадали от действий этой пары, то позвоните по номеру: