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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске арестовали подозреваемых в похищении 26-летней девушки

В Красноярске похищенная девушка спаслась от сутенеров с помощью забытого мобильного телефона.

Источник: ГСУ СКР по Краснояркому краю и Хакассии

В Красноярске подозреваемым в похищении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, вечером 10 ноября мужчина выследил в Зеленогорске 26-летнюю знакомую. Ранее она уже занималась проституцией, но в какой-то момент решила выйти из «дела». Подозреваемый был против: угрожая пистолетом, он насильно посадил жертву в свою машину и привез ее в Красноярск.

28-летний мужчина пытался заставить молодую зеленогорку вернуться в «бизнес». Девушку привели в арендованное жилье на Молокова, где ее избила знакомая похитителя. После этого он отвез жертву к себе домой, а затем запер квартиру.

25 ноября узница случайно нашла мобильный телефон, который один из похитителей оставил в квартире, и позвонила на единый номер вызова служб экстренного реагирования.

Заведено уголовное дело по статье «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и с угрозой применения насилия, из корыстных побуждений». Расследование продолжается.

— В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям подозреваемых на предмет вовлечения женщин в занятие проституцией и организации занятия проституцией, — добавили следователи.

Если вы пострадали от действий этой пары, то позвоните по номеру: 8 (391) 227−06−45 или 102 (c мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется.

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