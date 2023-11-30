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09:46 (мск), источник: "Российская газета"

Убийцу двух человек под Воронежем задержали через 20 лет

В Воронеж из Казани доставлен 46-летний мужчина, подозреваемый в двойном убийстве, совершенном 20 лет назад.

Установлено, что в августе 2003 года фигурант находился в автомобиле вместе с двумя знакомыми на центральном пляже пригородного поселка Боровое. В ходе ссоры мужчина достал пистолет и выстрелил в товарищей, а затем скрылся. От полученных ранений 23-летний мужчина умер на месте, 31-летний — на следующий день в больнице.

«Личность нападавшего установили и объявили его в федеральный розыск. Недавно правоохранители получили информацию, что разыскиваемый живет в Казани», — рассказали в управлении СКР по Воронежской области.

На допросе мужчина признал свою вину и подтвердил свои показания на месте происшествия. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

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