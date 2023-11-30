Число погибших при пожаре в хостеле Алматы россиян выросло до двух

«Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — 2 и граждане Узбекистана — 2), еще 9 — граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС. Ранее сообщалось только об одном погибшем россиянине — жителе республики Саха (Якутия).
Согласно предварительной версии, все погибшие отравились угарным газом. Из хостела эвакуировали 59 человек, троих госпитализировали. Постояльцев временно разместили в здании располагающейся рядом школы.
Согласно заявлению властей Алматы, хостел был открыт только полтора месяца назад. Помещением владел «Халык банку» в качестве залогового имущества, но потом сдал его в аренду.