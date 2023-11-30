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09:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Число погибших при пожаре в хостеле Алматы россиян выросло до двух

Еще один гражданин России был идентифицирован среди 13 погибших при пожаре в хостеле Алматы. Таким образом, в пожаре погибли уже двое россиян. Об этом сообщила пресс-служба полиции Алматы.

Источник: РИА "Новости"

«Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — 2 и граждане Узбекистана — 2), еще 9 — граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС. Ранее сообщалось только об одном погибшем россиянине — жителе республики Саха (Якутия).

Согласно предварительной версии, все погибшие отравились угарным газом. Из хостела эвакуировали 59 человек, троих госпитализировали. Постояльцев временно разместили в здании располагающейся рядом школы.

Согласно заявлению властей Алматы, хостел был открыт только полтора месяца назад. Помещением владел «Халык банку» в качестве залогового имущества, но потом сдал его в аренду.

Анастасия Ларина

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