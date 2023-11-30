09:31 (мск), источник: НДН.ИНФО
В Новосибирске вооруженный сибиряк открыл стрельбу в ресторане
В Новосибирске 29 ноября в местном ресторане, расположенном во многофункциональном комплексе «Сан Сити» вооруженный посетитель открыл стрельбу.
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Об этом сообщили на сотрудники охранного предприятия АБ «Гвардия».
По словам гвардейцев, сибиряк был постоянным клиентом, который ранее неоднократно высказывал угрозы в адрес работников заведения.
«Вместе с прибывшими чуть позже экипажами Росгвардии и полиции гвардейцы задержали нарушителя и сидевшего рядом с ним мужчину. Изъятый у стрелявшего арсенал оружия поразил всех присутствующих. С собой у него были два пистолета, один из которых, был заткнут за пояс, второй — в сумке, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик. Сверху лежали черные кожаные беспальцевые перчатки», — поделились охранники.
По словам бойцов, вооруженным сибиряком оказался житель Ленинского района. Ранее он был судим за незаконное хранение оружия.
«Состоит на учёте в психдиспансере, злоупотребляет спиртным, после чего становится очень агрессивным. До приезда ГБР мужчина сделал в ресторане один выстрел, предположительно из травматического пистолета, пуля которого попала в обшивку дивана. Ношение с собой множества видов оружия задержанный пояснил опасной криминогенной обстановкой в городе, а осуществленный им выстрел — нечаянным событием», — поделились гвардейцы.