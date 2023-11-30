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09:31 (мск), источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске вооруженный сибиряк открыл стрельбу в ресторане

В Новосибирске 29 ноября в местном ресторане, расположенном во многофункциональном комплексе «Сан Сити» вооруженный посетитель открыл стрельбу.

Об этом сообщили на сотрудники охранного предприятия АБ «Гвардия».

По словам гвардейцев, сибиряк был постоянным клиентом, который ранее неоднократно высказывал угрозы в адрес работников заведения.

«Вместе с прибывшими чуть позже экипажами Росгвардии и полиции гвардейцы задержали нарушителя и сидевшего рядом с ним мужчину. Изъятый у стрелявшего арсенал оружия поразил всех присутствующих. С собой у него были два пистолета, один из которых, был заткнут за пояс, второй — в сумке, длинный острый нож в пластмассовом чехле и газовый перцовый баллончик. Сверху лежали черные кожаные беспальцевые перчатки», — поделились охранники.

По словам бойцов, вооруженным сибиряком оказался житель Ленинского района. Ранее он был судим за незаконное хранение оружия.

«Состоит на учёте в психдиспансере, злоупотребляет спиртным, после чего становится очень агрессивным. До приезда ГБР мужчина сделал в ресторане один выстрел, предположительно из травматического пистолета, пуля которого попала в обшивку дивана. Ношение с собой множества видов оружия задержанный пояснил опасной криминогенной обстановкой в городе, а осуществленный им выстрел — нечаянным событием», — поделились гвардейцы.

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 В Новосибирске вооруженный сибиряк открыл стрельбу в ресторане
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