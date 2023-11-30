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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В 17 городах и районах Крыма ввели режим ЧС

Гоцанюк: режим ЧС введен в 17 муниципалитетах Крыма.

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Режим чрезвычайной ситуации введен в 17 муниципалитетах Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Крымский премьер провел рабочее совещание о мерах по ликвидации последствий непогоды.

Сотрудники МЧС, ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно членами КРО «РОССОЮЗСПАС» ежедневно оказывают помощь органам местного самоуправления в ликвидации последствий, связанных с прохождением опасных метеоявлений.

Юрий Гоцанюк

Кроме того, в Крыму продолжают восстанавливать энергоснабжение, расчищать дороги, а также вывозить упавшие деревья. В 17 муниципалитетах ввели режим ЧС. Он действует в Джанкое, Евпатории, Алуште, Ялте, Саках, Симферополе, а также Красногвардейском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Советском, Нижнегорском, Черноморском и Джанкойском районах. Гоцанюк сообщил, что в республике продолжают устанавливать ущерб.

— Ситуация находится на строгом контроле Правительства Республики Крым, — заключил председатель Совмина.

Напомним, ураганный ветер, который бушевал в Крыму 26 ноября, сметал все на своем пути. Срывал кровли и обшивку домов, ломал деревья и обрывал линии электропередач. Шторм привел к разрушениям в прибрежной зоне, подтоплениям жилых домов и целых улиц. О ситуации после шторма глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту. Правительство пообещало выделить средства на восстановление инфраструктуры.

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