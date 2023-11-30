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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на Ракитовском шоссе BMW влетел в ЗИЛ, пострадали трое

Двое взрослых и девочка-подросток пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в Кировском районе Самары.

Вечером в среду, 29 ноября 2023 года, на Ракитовском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. В 20:50 в районе пересечения с проспектом Карла Маркса BMW X3 влетел в грузовик ЗИЛ-130. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем иномарки находился 47-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Олимпийской в направлении Московского шоссе. На нерегулируемом перекрестке Ракитовское шоссе / Карла Маркса он врезался в ЗИЛ, который перевозил 50 кг металла. Грузовик стоял на середине перекрестка, пропуская встречный транспорт, чтобы повернуть налево. Удар был сильным. У BMW смяло всю переднюю часть.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель иномарки и две его пассажирки 35 и 14 лет. Мужчину и женщину госпитализировали в больницу, а подростку медики назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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