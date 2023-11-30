10:33 (мск), источник: Татарстан 24
В Казани автобус на скорости въехал в дерево
Все произошло возле Советской площади.
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В Казани недалеко от Советской площади автобус № 63 врезался в дерево. Он ехал в сторону ул. Николая Ершова и неожиданно на скорости врезался в дерево.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Причина аварии уточняется. По словам очевидцев, водителю общественного транспорта стало плохо за рулем.
Ранее мы писали, что в Казани на улице Песочной водитель микроавтобуса Honda не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся на бок. По сообщениям очевидцев, иномарка выехала на встречную полосу, и чтобы не столкнуться с машиной, съехала с дороги в кювет.