10:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Бастрыкин заинтересовался делом по упавшему в яму с кипятком нижегородцу
Мужчина получил ожоги 95% тела.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по гибели жителя Нижнего Новгорода, который упал в яму с кипятком. Об этом сообщает Информцентр СК России.
Нижегородцы в соцсети выразили несогласие с ходом и результатами расследования уголовного дела о смерти мужчины «вследствие ненадлежащего оказания услуг сотрудниками АО “Теплоэнерго”».
«Отмечается, что обвинение по уголовному делу предъявлено не всем лицам, ответственным за произошедшее».
Напомним, в апреле 2022 года мужчина, который ночью ехал на велосипеде, упал в яму с кипятком и получил 95% ожогов тела. Через несколько дней он скончался. Тогда СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Следователи планировали дать оценку работе сотрудников теплоснабжающей организации, ответственных за обслуживание трубопровода. Через полгода после ЧП уголовное дело закрыли, но по требованию родственников погибшего расследование возобновили.
По данным Информцентра СК России, уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.