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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Волгограда произошла крупная утечка хлора

На ВОС Северные в Волгограде сломалась задвижка на складе химикатов.

Источник: Комсомольская правда

Крупная утечка хлора произошла на водоочистных сооружениях на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда в начале девятого утра 30 ноября 2023 года. На ВОС «Северные» сломалась задвижка на складе химикатов, в результате вытекло около тонны хлора, который используют для очистки воды. Угрозы для сотрудников и жителей Волгограда нет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Сейчас на месте ЧП работают все экстренные службы. В воздухе на севере Волгограда слегка чувствуется запах хлора.

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