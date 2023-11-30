10:11 (мск), источник: Комсомольская правда
На севере Волгограда произошла крупная утечка хлора
На ВОС Северные в Волгограде сломалась задвижка на складе химикатов.
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Крупная утечка хлора произошла на водоочистных сооружениях на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда в начале девятого утра 30 ноября 2023 года. На ВОС «Северные» сломалась задвижка на складе химикатов, в результате вытекло около тонны хлора, который используют для очистки воды. Угрозы для сотрудников и жителей Волгограда нет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.
Сейчас на месте ЧП работают все экстренные службы. В воздухе на севере Волгограда слегка чувствуется запах хлора.