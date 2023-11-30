В Новосибирске отправили в колонию участника вооруженной банды

В Новосибирском областном суде вынесли приговор в отношении 20-летнего участника вооруженной банды. Сибиряк признан виновным по ч. 2 ст. 209 УК РФ (Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях); ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (Покушение на похищение человека, совершенно организованной группой); ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ (Покушение на угон); ч. 4 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия); ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства); пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой).
Напомним, что речь идет об члене вооруженной группы, которая действовала в период с июня по июль 2022 года. Ранее отбывавший уголовное наказание сибиряк решил создал банду, которая бы грабила коммерческие организации. Подбор участников он осуществил из числа своих знакомых, которые, в свою очередь, привлекли еще трех жителей Алтайского края.
Совместно они придумали план и распределили роли для совершения преступлений. В план также вошел угон такси. Обвиняемые угрожали водителю, связали его скотчем и пересадили на заднее сиденье.
За все время подсудимый и участники банды совершили 3 разбойных нападения на коммерческие организации, причинив ущерб на общую сумму свыше 5 млн рублей.
«Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — поделились в пресс-службе прокуратуры.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске вооруженный сибиряк открыл стрельбу в ресторане.