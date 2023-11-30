10:20 (мск), источник: Время
Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Павлове
Женщина скончалась в больнице.
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70-летняя женщина попала под машину на улице Аллея Ильича в Павлове вечером 29 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.
Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, сбил женщину, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пенсионерку доставили в медицинское учреждение, но, к сожалению, спасти её не удалось.
Ранее сообщалось, что искусствовед Анна Чудецкая погибла под колесами иномарки на Зеленском съезде.