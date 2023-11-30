Главное
Спецоперация на Украине
10:20 (мск), источник: Время

Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Павлове

Женщина скончалась в больнице.

Источник: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

70-летняя женщина попала под машину на улице Аллея Ильича в Павлове вечером 29 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, сбил женщину, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пенсионерку доставили в медицинское учреждение, но, к сожалению, спасти её не удалось.

Ранее сообщалось, что искусствовед Анна Чудецкая погибла под колесами иномарки на Зеленском съезде.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ННГУ и НГТУ снова вошли в рейтинги лучших вузов России
Нижегородцам представили программу новогодних мероприятий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта