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10:37 (мск), источник: ЕАН

15-летняя вожатая умерла в свердловском детском лагере

Прокуратура города Лесного (Свердловская область) проводит проверку в связи с гибелью 15-летней девочки-вожатой в детском оздоровительном центре «Солнышко». Трагедия произошла вечером 29 ноября.

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 29 ноября около 16:00 в лагерь «Солнышко» приехали школьники, занимающиеся в отряде вожатых, для проведения мероприятия с отдыхающими там детьми. Мероприятие длилось около часа и проходило в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети. Вожатые находились вместе с детьми. Неожиданно 15-летняя девочка-вожатая потеряла сознание. Медработник пытался провести реанимационные действия, но спасти школьницу не удалось.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органами предварительного расследования по факту смерти несовершеннолетней.

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