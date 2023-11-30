15-летняя вожатая умерла в свердловском детском лагере

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 29 ноября около 16:00 в лагерь «Солнышко» приехали школьники, занимающиеся в отряде вожатых, для проведения мероприятия с отдыхающими там детьми. Мероприятие длилось около часа и проходило в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети. Вожатые находились вместе с детьми. Неожиданно 15-летняя девочка-вожатая потеряла сознание. Медработник пытался провести реанимационные действия, но спасти школьницу не удалось.
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органами предварительного расследования по факту смерти несовершеннолетней.