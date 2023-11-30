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Спецоперация на Украине
10:53 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Массовое ДТП произошло в центре Краснодара

Сразу четыре автомобиля столкнулись в жесткой дорожной аварии накануне в Краснодаре. ДТП произошло на пересечении ул. Северной и Корницкого.

Источник: телеграм-канал

Правоохранители выясняют детали инцидента, но по предварительным данным, виновником аварии является 45-летняя автоледи за рулем «Мерседеса». Женщина-водитель при повороте налево проехала на красный сигнал светофора, чем и спровоцировала ДТП, влетев в «БМВ» под управлением 24-летнего парня.

Далее, уже «БМВ» по инерции продолжил движение вперед и наехал на остановившуюся на светофоре «Газель», а затем иномарка влетела в «Рено» и оказалась зажатой между двумя машинами.

Пострадавших в ДТП нет.

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