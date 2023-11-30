10:54 (мск), источник: Городской репортер
В школах Ростова усилили охрану из-за угрозы терактов
В школах Ростова 30 ноября после распространения в телеграм-каналах сообщений об угрозах терактов двукратно увеличили охрану.
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Об этом сообщает 161.ru. Накануне, 29 ноября в родительских чатах и телеграм-каналах поступило сообщение об угрозах терактов в девяти школах Ростова. Правительство региона назвало данные угрозы фейками. Однако, по сообщениям источника издания, во всех школах Ростовской области на ближайшие дни усилят охрану.
«..есть внутреннее распоряжение — усилить в двукратном количестве охрану всех школ Ростова и области. Наряды силовиков охраняют объекты с четырех утра. Проверена территория учебных заведений, работают специальные камеры слежения. С сотрудниками МВД взаимодействуют также другие спецслужбы города, в том числе ФСБ», — цитирует 161.ru собственный источник в силовых органах.
По информации 1rnd.ru сегодня в школах и гимназиях Ростова охранники будут проходить антитеррористическую подготовку совместно с Росгвардией. При этом обилие охраны смущает родителей и учителей, некоторые решили не вести детей в школу сегодня. Преподаватели не смогли объяснить такое усиление мер безопасности в учебных заведениях.