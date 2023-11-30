11:20 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Ребёнок умер в Баяндаевском районе. Он мог надышаться газом
В посёлке Баяндай 29 ноября в реанимации скончался 11-летний мальчик. Он мог отравиться газом, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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Ребёнок проводил время с товарищами в бане на территории его дома. Туда принесли газовый баллон хозяйственно-бытового назначения. Другие дети подняли тревогу, когда мальчик потерял сознание. Были вызваны врачи, ребёнка доставили в реанимацию, но он в тот же день умер.
Устанавливаются причины смерти мальчика. Прокуратура проводит проверку.