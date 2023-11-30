Наркозакладчик на суде в Бресте получил 11 лет колонии

Фигурант ранее был судим за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу. Он присоединился к преступной группе, которая занимается наркосбытом. Молодой человек взял на себя обязанности курьера-закладчика. В мессенджере получал от руководителя группы географические координаты тайников с психотропами для дальнейшего сбыта.
В частности, обвиняемый извлек из тайника альфа-PVP массой 77,88 г, перевез домой, разделил на части и разместил их на территории Бреста. Потом передал координаты другим участникам группировки, которые изъяли вещество и перевезли в Пинск, где их задержали правоохранители. Помимо этого, стало известно, что из тайника в лесу в Брестском районе фигурант изъял альфа-PVP массой 96,97 г. Перевез психотроп домой, где его задержали сотрудники органов внутренних дел.
Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 11 годам и десяти дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 30 базовых величин.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.