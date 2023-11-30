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12:41 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Наркозакладчик на суде в Бресте получил 11 лет колонии

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района города Бреста огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фигурант ранее был судим за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу. Он присоединился к преступной группе, которая занимается наркосбытом. Молодой человек взял на себя обязанности курьера-закладчика. В мессенджере получал от руководителя группы географические координаты тайников с психотропами для дальнейшего сбыта.

В частности, обвиняемый извлек из тайника альфа-PVP массой 77,88 г, перевез домой, разделил на части и разместил их на территории Бреста. Потом передал координаты другим участникам группировки, которые изъяли вещество и перевезли в Пинск, где их задержали правоохранители. Помимо этого, стало известно, что из тайника в лесу в Брестском районе фигурант изъял альфа-PVP массой 96,97 г. Перевез психотроп домой, где его задержали сотрудники органов внутренних дел.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 11 годам и десяти дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 30 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.

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