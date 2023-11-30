Главное
Главные новости 30 ноября
11:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мошенники вышли на новый уровень: чем опасен легкий заработок

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ФедералПресс. Приморцы все чаще становятся жертвами мошенников, которые продолжают придумывать новые схемы, чтобы завладеть средствами граждан. Так, житель Дальнегорска лишился более 3 млн рублей, решив заработать легких денег.

Источник: Freepik

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, 48-летний приморец стал жертвой аферистов, которые, представившись финансовыми менеджерами, предложили помочь в инвестировании денежных средств. Мошенники пообещали мужчине высокий доход.

Пострадавший согласился на условия звонивших и даже оформил кредиты, сумма которых составила 3,3 млн рублей. Все деньги он перевел на счета мошенников.

В течение всего «плодотворного сотрудничества» махинаторы подогревали интерес приморца к якобы рабочей схеме заработка и дважды зачисляли ему платежи по 45 тысяч рублей. Однако эти «заработанные» деньги мужчина вновь переводил мошенникам.

Аферисты обогащались за счет приморца с февраля по ноябрь нынешнего года, пока мужчина не понял, что стал жертвой мошенников и не обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Личности злоумышленников устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ледяной ад на Среднем Урале: полиция раскрыла истинные масштабы бедствия
Какие законы начнут действовать в декабре, рассказал Володин
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта