Мошенники вышли на новый уровень: чем опасен легкий заработок

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, 48-летний приморец стал жертвой аферистов, которые, представившись финансовыми менеджерами, предложили помочь в инвестировании денежных средств. Мошенники пообещали мужчине высокий доход.
Пострадавший согласился на условия звонивших и даже оформил кредиты, сумма которых составила 3,3 млн рублей. Все деньги он перевел на счета мошенников.
В течение всего «плодотворного сотрудничества» махинаторы подогревали интерес приморца к якобы рабочей схеме заработка и дважды зачисляли ему платежи по 45 тысяч рублей. Однако эти «заработанные» деньги мужчина вновь переводил мошенникам.
Аферисты обогащались за счет приморца с февраля по ноябрь нынешнего года, пока мужчина не понял, что стал жертвой мошенников и не обратился в полицию.
В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Личности злоумышленников устанавливаются.