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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Кошмар на улице Русецкого: в Приморье жители одного из домов «утонули» среди ночи

Приморские соцсети облетели ночные кадры тонущего в Большом Камне дома.

Источник: Скриншот

Пострадавшие жители дома № 5 по улице Русецкого в Большом Камне обратились в приморские соцсети. Как заявляет один из них, в ночь на 30 ноября на чердаке здания порвало трубы отопления, и вода потоком хлынула в квартиры. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На опубликованных кадрах видно, что помещения буквально «плавают». Натяжные потолки или порваны, или наполнены водой, а объективы камер застилает пар.

Жильцы рассказывают, что пострадало, по меньшей мере, семь семей.

«Все квартиры затопило, потолки обрушены, и все перед Новым годом! У многих жильцов дома есть маленькие дети. Раньше такое уже неоднократно было», — сетуют пострадавшие.

Корреспондент «Комсомольской правды» связался с управляющей компанией, однако застать кого-то, кто мог бы прояснить ситуацию, не удалось. Как объяснили в компании, директор находится на месте порыва и комментарий пока дать не может.

Напомним, ранее «КП» рассказывала о другом случае прорыва труб в доме. Тогда пострадали жители одного из районов Владивостока. Стоит отметить, что своевременное обращение в прокуратуру заметно ускорило время решения проблем с переселением пострадавших из уничтоженных квартир.

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