12:36 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Пьяная девушка насмерть сбила женщину во дворе
В Астане пьяная девушка во дворе жилого дома сбила насмерть женщину и врезалась в три машины, сообщает Zakon.kz.
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По информации ДП Астаны, 28 ноября во дворе жилого дома 20-летняя водитель автомашины Toyota Camry сбила пешехода, после врезалась в три автомобиля на парковке.
В результате ДТП 42-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
Как отметили в полиции, водитель Toyota была пьяна.
Девушку водворили в изолятор временного содержания.
Ранее в Актобе пьяный водитель, подвозивший ночью после вечеринки молодую девушку, не справившись с управлением, на большой скорости влетел в ограждение. В результате пассажирка скончалась на месте, а водителя приговорили к тюремному сроку.