Главное
Главные новости 30 ноября
11:20 (мск), источник: РИА Крым

Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав

СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя — РИА Новости Крым. Автоинспекторы в Крыму в ходе погони со стрельбой поймали 17-летнего подростка без прав, который устроил гонки с полицией в Керчи на машине матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в полицию Керчи позвонила жительница Кировского района, которая сообщила о пропаже своего автомобиля Volkswagen. Женщина пояснила, что ее машину мог самовольно взять покататься ее несовершеннолетний сын, не имеющий водительских прав.

Ориентировку на иномарку незамедлительно передали всем экипажам дорожно-патрульной службы полиции. Один из нарядов ДПС заметил разыскиваемую иномарку. Находившийся за рулем машины молодой человек проигнорировал требования автоинспекторов об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.

«В ходе погони лихач неоднократно игнорировал требования полицейских прижаться к обочине и четыре раза выезжал на полосу встречного движения, тем самым подвергая опасности окружающих. От противоправных поступков его не остановил даже предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — говорится в сообщении.

На одном из поворотов нарушитель не справился с управлением и выехал на обочину. Подросток попытался убежать, но его задержали полицейские. Вместе с ним в машине находилась молодая девушка.

Как и предполагалось, водителем оказался 17-летний сын владелицы авто. Выяснилось, что юный гонщик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Он признался, что ключи от машины взял без разрешения матери, чтобы покататься вместе со своей подругой.

В отношении него автоинспекторы составили шесть административных протоколов. Также решается вопрос о привлечении его матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД