Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав

По данным ведомства, в полицию Керчи позвонила жительница Кировского района, которая сообщила о пропаже своего автомобиля Volkswagen. Женщина пояснила, что ее машину мог самовольно взять покататься ее несовершеннолетний сын, не имеющий водительских прав.
Ориентировку на иномарку незамедлительно передали всем экипажам дорожно-патрульной службы полиции. Один из нарядов ДПС заметил разыскиваемую иномарку. Находившийся за рулем машины молодой человек проигнорировал требования автоинспекторов об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.
«В ходе погони лихач неоднократно игнорировал требования полицейских прижаться к обочине и четыре раза выезжал на полосу встречного движения, тем самым подвергая опасности окружающих. От противоправных поступков его не остановил даже предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — говорится в сообщении.
На одном из поворотов нарушитель не справился с управлением и выехал на обочину. Подросток попытался убежать, но его задержали полицейские. Вместе с ним в машине находилась молодая девушка.
Как и предполагалось, водителем оказался 17-летний сын владелицы авто. Выяснилось, что юный гонщик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.
Он признался, что ключи от машины взял без разрешения матери, чтобы покататься вместе со своей подругой.
В отношении него автоинспекторы составили шесть административных протоколов. Также решается вопрос о привлечении его матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.