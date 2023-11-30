11:28 (мск), источник: AmurMedia.ru
Дым без огня: спасатели эвакуировали людей из онкоцентра в Хабаровске
По предварительным данным, причиной задымления стало замыкание в электрощитке.
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Из-за задымления сотни людей эвакуировали спасатели МЧС из здания и корпусов регионального клинического центра онкологии Хабаровского края. По предварительным данным, произошло замыкание проводки в электрощитке. К счастью, никто не пострадал, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Первыми забили тревогу медперсонал и подопечные краевого онкоцентра. По словам очевидцев, дым был едким, что косвенно указывало на то, что где-то плавится изоляция проводки. Точное место источника дыма определили прибывшие на место происшествия спасатели краевого главка МЧС. К тому времени все обитатели медучреждения были эвакуированы.
В пресс-службе ведомства рассказали, что пользователи соцсетей поспешили раздуть из мухи слона, распространяя слухи о том, что онкоцентр сгорел чуть ли не дотла. Представители спасателей эту информацию опровергли.