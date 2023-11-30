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11:20 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Под Новосибирском простились с главой Тальменского сельсовета, погибшим на СВО

В Новосибирской области в Искитиме простились с главой Тальменского сельсовета Сергеем Матвеевым, которых погиб в зоне СВО.

Источник: администрация Искитимского района

Он погиб 20 ноября при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации Искитимского района.

Как рассказал депутат сельсовета Василий Дуликов, глава Тальменского сельсовета Сергей Матвеев еще в начале лета 2023 года решил отправиться в зону СВО. В сентябре написал заявление и ушел добровольцем.

«10 ноября звонил последний раз, интересовался, сделали освещение в Барабке или нет. Даже там переживал за село», — говорится в сообщении.

Погиб Сергей Матвеев 20 ноября при исполнении своего воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Посмертно награжден Орденом Мужества, награду передали родным.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в зоне СВО погиб мобилизованный Владимир Шмидт из Новосибирской области.

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