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11:47 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске ищут парня, который получил удар тока в троллейбусе № 5

В Новосибирске сотрудники СУ СКР по Новосибирской области ищут пассажира, которого 27 ноября ударило током в троллейбусе № 5.

Инцидент произошел на остановке «Универмаг Октябрьский». По словам главы города Анатолия Локтя, о пострадавшем сообщил один из очевидцев происшествия.

Сообщалось, что парень упал, корчась от боли, прямо на остановке. Его одежда вся вымокла от снега. По этому факту региональный СУ СКР начал доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Глава города Анатолий Локоть подтвердил, что троллейбусный парк города действительно очень изношен.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что региональный СКР проверит троллейбусы Новосибирска после удара током пассажира.

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