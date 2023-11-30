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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Набросились по дороге в школу: в Самарской области бродячие собаки покусали маленькую девочку

В Самарской области бродячие собаки напали на школьницу.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области бродячие собаки напали на школьницу. Животные покусали девочку, когда она шла в учебное заведение. Все случилось в Чапаевске 28 ноября 2023 года. Об этом в соцсетях сообщила мать ребенка.

Агрессивные собаки

— На мою дочь напали собаки на улице Максима Горького, когда она шла утром в школу. Там постоянно стаями бегают собаки. У одноклассницы дочери сумку от обуви разорвали. Хорошо, ее саму не тронули, — поделилась женщина.

По предварительным данным, собаки укусили девочку за ногу. Ей потребовалась помощь медиков. Мать сводила дочь в медучреждение, где зафиксировали укусы. Сейчас пострадавшей проводят профилактику и лечение.

Либо по дороге, либо — в логово собак

По словам жительницы Чапаевска, они живут на улице Советской. Дочь ходит в школу № 9. До нее удобно добираться по улице Чапаева, но в последнее время там не пройти — тротуары исчезли после очередных раскопок коммунальщиков. А идти по проезжей части опасно. Вот и приходится детям идти в школу по улице Максима Горького, где обитают агрессивно настроенные собаки.

— Прошу отловить собак! Во-вторых, наведите порядок после раскопок, чтобы детям можно было безопасно ходить в школу. В-третьих, вывозите вовремя мусор, чтобы собаки не растаскивали его и не собирались кучами рядом, — обратилась к чиновникам женщина.

Следователи начали проверку

На информацию, размещенную в соцсетях, уже отреагировали следователи. Они организовали доследственную проверку.

— 30 ноября в сети была размещена информация, что в Чапаевске на ребенка напала собака и укусила его. В настоящее время территориальный следственный отдел выясняет все обстоятельства и причины происшествия, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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