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13:40 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Токаев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в алматинском хостеле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле по ул. Шарипова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в пресс-службе Акорды 30 ноября, глава государства выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, чьи жизни унес пожар в хостеле Almaty Hostel.

«Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что акимат Алматы поможет провести похороны погибших при пожаре.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.

По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.

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