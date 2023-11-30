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13:42 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

На сколько лет могут посадить Куандыка Бишимбаева

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
Согласно ст. 99 УК РК, убийство, совершенное с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от 15-ти до 20-ти лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

30 ноября заместитель Генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал, что Куандык Бишимбаев подозревается в убийстве с особой жестокостью. Он подчеркнул, что дело Бишимбаева находится на особом контроле Генпрокурора, и заверил, что оно еженедельно обсуждается под непосредственным контролем Генпрокурора. Подробнее по ссылке выше.

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