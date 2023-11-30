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11:58 (мск), источник: Ura.ru

Свердловчанка, устроившая ДТП с 4 погибшими, получила права за месяц до трагедии

Владелица машины Renault Sandero, устроившая смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, получила права за месяц до трагедии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Renault имела стаж вождения месяц, к административной ответственности привлекалась один раз по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости). Все участники аварии были пристегнуты ремнем безопасности», — сообщает ведомство в telegram-канале.

Авария произошла на 208 километре дороги Екатеринбург — Серов Кушвинского района. По предварительной информации, 45-летняя владельца Renault Sandero выехала на встречную полосу, когда совершала обгон, затем машину занесло, и произошло столкновение с рейсовым автобусов. Все пассажиры Renault — два мужчины, водитель и 10-летний ребенок — погибли на месте. 26 пассажиров автобуса и водитель не пострадали.

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