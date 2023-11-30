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12:11 (мск), источник: АиФ Волгоград

В миллионном мошенничестве обвиняют экс-следователя полиции в Волгограде

Фигурант, занимая должность следователя теротдела полиции, вносил ложные сведения в постановления об оплате работы переводчиков.

Источник: РИА "Новости"

Оборотня в погонах разоблачили сотрудники службы собственной безопасности полицейского главка в Волгограде. Расследование уголовного дела, которое проводили в СО по Тракторозаводскому району, уже закончено, сообщают в региональном Следкоме.

Всего 28-летнего фигуранта обвиняют в пяти эпизодах служебного подлога и мошенничества.

«По версии следствия, фигурант, занимая должность следователя теротдела полиции, вносил ложные сведения в постановления об оплате работы переводчиков по уголовным делам, завышая ее объем», — поясняет представитель областного СУ СК Дарья Буянова.

Зарабатывал на этом сам следователь. Переводчикам об объяснял, что им ошибочно начислили завышенную оплату, и уточнял, что разницу необходимо вернуть ему, чтобы уже он в последующем перечислил средства в финансовый отдел. Таким образом с сентября 2020-го по апрель 2023-го полицейскому было передано больше 1,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что осужденному за терроризм экс-руководителю волгоградского следкома Михаилу Музраеву отказали в Апелляционном военном суде.

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